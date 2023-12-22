За три дня против Wildberries подали 47 исков на 42 млн рублей

За последние три дня против Wildberries подали 47 исков в суд на общую сумму более 42 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

По информации канала, самый крупный иск подал Российский союз правообладателей (РСП) — организация требует взыскать с маркетплейса 25,5 млн рублей. В суд организация обратилась из-за нарушения авторских прав и отсутствия выплат правообладателям. РСП считает, что компания нарушает ст. 1245 ГК РФ («Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях»).

Другой крупный иск, почти на 3 млн рублей, подала компания «Лидер» из Элисты. Фирма занимается продажей одежды и обуви и уже накопила массу претензий к площадке.

Всего в отношении Wildberries рассматривается 729 дел на общую сумму в 737 млн рублей. Всего за год на компанию подавали в суд более 2,5 тысячи раз, а сумма исков за все время существования маркетплейса подбирается к 12 млрд рублей. При этом годом ранее разбирательств было в три раза меньше, а общая сумма не превышала 643 млн рублей.