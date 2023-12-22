«Ростелеком» повысит цены на домашний интернет на 5%

С января «Ростелеком» повышает цены на домашний интернет на 5–6%. С начала декабря 2023 года абоненты начали получать уведомления об изменении тарифных планов, пишут «Ведомости». Представитель «Ростелекома» подтвердил изданию «корректировку части тарифных планов». В среднем повышение будет ниже уровня инфляции и составит 5%, около 30 рублей в месяц. При этом для 70% абонентов тарифы не поменяются и останутся на прежнем уровне, заявили в компании. В качестве причины повышения цен представитель «Ростелекома» указал растущие объемы потребляемого трафика, при котором «невозможно обеспечивать стабильно высокое качество и надежность услуг, поддерживать работоспособность инфраструктуры и развивать ее».