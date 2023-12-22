S7 завершила урегулирование по самолетам с зарубежными лизингодателями

Российская авиакомпания S7 завершила страховое урегулирование по целому ряду самолётов с группой иностранных лизингодателей.

Об этом говорится в сообщении S7.

«S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что сделка касается 45 среднемагистральных самолётов и четырёх авиационных двигателей. Свои требования к российской компании отозвали AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital.