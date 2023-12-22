В РФ для бизнеса могут ввести дифференцированную ставку налога на прибыль

15 ноября Владимир Путин поручил правительству рассмотреть введение дифференцированной ставки по налогу на прибыль, которая будет зависеть от объема инвестиций бизнеса. Об этом пишет Forbes.

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Одновременно власти также проработают отказ от частого введения и продления временных мер, которые усиливают налоговую нагрузку. Такие поручения Владимир Путин подписал после встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево 15 ноября.

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Компании не будут возражать против поднятия ставки по налогу на прибыль, если правительство повысит инвестиционные вычеты и откажется от резких изъятий у бизнеса. Об этом говорил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Международном форуме Финансового университета.

Идея привязать налог на прибыль к инвестиционной активности существует уже давно. Однако бизнес по-настоящему заинтересовался им, когда был вынужден выплачивать ряд дополнительных сборов в этом году, рассказал Forbes директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин. Он отметил, что эффект от нового подхода будет зависеть от конкретных условий. Государство может увеличить налоги для компаний с низкой инвестиционной активностью и уменьшить для компаний с высокой. Другой вариант — будет сильно повышен налог на прибыль, а инвестиционные льготы окажутся незначительными.

«Надеяться будем на первое, но опыт игнорировать тоже не будем», — отметил эксперт.

Также пока непонятно, что власти будут считать инвестициями, сказала партнер Б1 Марина Белякова. Она видит два варианта реализации инициативы. Правительство может дифференцировать ставку и увеличить максимальное значение либо сохранить единую ставку и ввести вычеты с повышающим коэффициентом.

Есть риск, что власти составят условия применения пониженных ставок так, чтобы их было трудно выполнить, считает руководитель департамента налогово-юридических услуг аудиторской компании Kept Михаил Орлов.