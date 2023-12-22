Савельев: Мощность ледокольного флота России составляет почти 700 МВт

Суммарная мощность ледокольного флота России составила почти 700 МВт. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

Сейчас в состав национальной группировки входит 41 ледокол, в том числе 34 дизельных и 7 атомных.

"Суммарная мощность ледокольной флотилии на валах достигла 697,2 МВт", - отметил министр.

По словам Савельева, самыми мощными в мире на сегодняшний день являются суда проекта 22220 нового поколения - атомные ледоколы "Арктика", "Урал" и "Сибирь" - 60 МВт каждый.