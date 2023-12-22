Савельев: Мощность ледокольного флота России составляет почти 700 МВт
Суммарная мощность ледокольного флота России составила почти 700 МВт. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев.
Сейчас в состав национальной группировки входит 41 ледокол, в том числе 34 дизельных и 7 атомных.
"Суммарная мощность ледокольной флотилии на валах достигла 697,2 МВт", - отметил министр.
По словам Савельева, самыми мощными в мире на сегодняшний день являются суда проекта 22220 нового поколения - атомные ледоколы "Арктика", "Урал" и "Сибирь" - 60 МВт каждый.
"В настоящее время под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства на российских верфях находятся 7 ледоколов на разной стадии постройки. Среди них заложенный в 2021 году будущий мировой чемпион - головной сверхмощный атомный ледокол проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт", - уточнил он.