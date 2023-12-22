Японская компания сняла с производства в РФ антибиотик вильпрафен

Японская компания Astellas решила вывести с российского рынка антибиотики вильпрафен и вильпрафен солютаб (международное название — джозамицин), которые используются для лечения ЛОР-органов и некоторых заболеваний, передающихся половым путем. Об этом сообщает РБК.

По данным РБК, оба препарата выпускались на заводах «Ортат» и «Зио-Здоровье». Корреспондент издания обратился в «Зио-Здоровье» как потребитель и ему сообщили, что Astellas решила прекратить производство двух препаратов в РФ и вывести их с рынка. В российском представительстве компании это подтвердили (корреспондент также обратился туда в качестве потребителя), отметив, что другие ее препараты останутся на рынке РФ. Причины такого решения не уточняются.

Лекарства на основе джозамицина применяются для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, ЛОР-органов, инфекций кожных покровов и стоматологических инфекций, а также заболеваний, передающихся половым путем.

Вильпрафен и вильпрафен солютаб отличаются формой выпуска: один препарат — в виде обычных таблеток, другой — в форме растворимых.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк заявил, что в России у вильпрафена нет аналогов, при этом препарат пользуется спросом, поэтому пациентов без него не оставят — возможно, кто-то из российских производителей начнет выпускать джозамицин.

В Минздраве заявили, что джозамицин можно заменять азитромицином и кларитромицином. Однако доктор медицинских наук Светлана Каневская заявила, что из-за неправильного и чрезмерного использования антибиотиков в пандемию у населения сформировалась высокая резистентность к этим препаратам.