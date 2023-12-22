Японская компания сняла с производства в РФ антибиотик вильпрафен

Японская фармкомпания Astellas решила вывести с рынка России антибиотик Вильпрафен. Минздрав предлагает заменить его азитромицином. Но к нему у пациентов может быть резистентность.

«Международная фармкомпания со штаб-квартирой в Японии Astellas решила вывести с российского рынка антибиотики вильпрафен и вильпрафен солютаб», — передает РБК.

Уточняется, что его международное название — джозамицин. Во второй половине декабря в России почти закончились запасы данных лекарств. Минздрав предлагает заменять их азитромицином. Но к нему из-за приема в пандемию может проявиться резистентность.

Известно, что на 21 декабря вильпрафен солютаб был доступен только в одной из 2,5 тысячи аптек, которые подключены к сервису «Мегаптека». В свою очередь, вильпрафена вообще не было в наличии. Кроме того, лекарств с джозамицином в составе не оказалось ни в одной аптеке Тамбова, Санкт-Петербурга и Перми.