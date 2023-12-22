Столичная компания вдвое ускорила выпуск геля для УЗИ благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Столичная компания «Гельтек-Медика», производитель профессиональной косметики и контактных сред для ультразвуковой и функциональной диагностики, вдвое ускорила выпуск геля для ультразвуковых исследований в пилотном потоке благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда». Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

«Компания смогла снизить в пилотном потоке время производства 9,8 тыс. литров геля на 76% – с 41 до 10 часов, а выпуск продукции увеличить в 2,1 раза – если ранее один сотрудник производил 33 литров жидкого контактного геля в час, то сейчас показатель вырос до 70 литров. Общий экономический эффект от участия в национальном проекте «Производительность труда» составил более 10 млн руб.», – говорится в сообщении.

Видео дня

Как пояснили в пресс-службе, в качестве пилотного потока для реализации национального проекта предприятие выбрало производство контактного геля для УЗИ «Ультрагель». Выбор продиктован необходимостью повышения эффективности производства в условиях увеличения себестоимости продукции.

«С помощью методик бережливого производства эксперты Регионального центра компетенций Москвы устранили основные виды потерь при выпуске медицинского геля. На предприятии провели перепланировку участков сбора продукции, внедрили адресное хранение и передачу сырья из цеховой кладовой на производство, а также улучшили взаимодействие между производством медицинской продукции и службой механиков, которая занимается обслуживанием и ремонтом оборудования. Помимо этого, был внедрен двухнедельный план заявок в производство, что помогло контролировать срочность заказов, более качественно и эффективно управлять запасами и исключить простаивание производственных мощностей», – отмечается в тексте.