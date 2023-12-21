Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Австрии

Держатели карт Газпромбанка китайской платежной системы UnionPay сообщают о невозможности совершать операции с ними в Австрии. В том, что карты не работают в банкоматах и терминалах, убедился корреспондент ТАСС.

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Национальный банк республики, отвечающий за координацию санкционных мер в финансовом секторе страны, в ответ на соответствующий запрос воздержался от комментариев.

Газпромбанк не входит в перечень российских финансовых структур, против которых введены санкции ЕС. До недавнего времени картами Газпромбанка, работающими с китайской платежной системой UnionPay, можно было расплачиваться за товары и услуги на территории Австрии, а также снимать наличные средства в банкоматах.

По состоянию на 21 декабря такие карты перестали работать в банкоматах всех основных банков страны, а платежи по ним не проходят через терминалы различных магазинов и сервисов. Как отметили в беседе с корреспондентом ТАСС несколько владельцев данных карт, они столкнулись с аналогичными проблемами в последние несколько дней. Во всех случаях банкоматы показывали предупреждение о недействительности карт для любых операций на территории Австрии.

В банках запрос ТАСС по поводу проблемы переадресовали в Нацбанк республики, однако и там от комментариев воздержались.

"Как орган, отвечающий за соблюдение санкций, Национальный банк Австрии не имеет никакого другого мнения по описанному вами вопросу", - ответили в регуляторе корреспонденту ТАСС на запрос о связи прекращения работы карт Газпромбанка с санкционным режимом ЕС или получением австрийскими властями соответствующих предписаний из Брюсселя.