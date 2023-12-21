Чистая прибыль российских банков превысила 3 триллиона рублей

С начала года чистая прибыль российских банков выросла до 3,2 триллиона рублей. Об этом сказано в ежемесячном отчете Центробанка о развитии банковского сектора страны.

Однако совокупный доход будет примерно на 0,3 триллиона рублей ниже из-за отрицательной переоценки облигаций федерального займа (ОФЗ) через капитал, минуя прибыль, объясняет регулятор. В ноябре чистая прибыль банков составила 268 миллиардов рублей против 256 миллиардов в октябре.

По итогам 11 месяцев 2023 года количество прибыльных банков составило 285 организаций (88 процентов) с долей в активах сектора 99 процентов. В ноябре средства граждан в банках выросли на 2,1 процента по сравнению с 1,4 процента в октябре. Высокие ставки стимулируют рост сбережений и возврат наличных в банки, указано в отчете.