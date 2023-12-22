Wildberries учредила микрофинансовую организацию

«Финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы в ближайшие годы, поэтому создание «ВБ Финанс» является логичным подтверждением наших планов. Одним из первых мы планируем предложить услугу по кредитованию продавцам. Также в планах регистрация еще 5 компаний — «ВБ Фэшн», «ВБ Спорт», «ВБ Шарм», «ВБ Тренд», «ВБ Фуд» — команды которых сконцентрируются на развитии отдельных видов бизнеса Wildberries», – говорится в ответе на запрос.