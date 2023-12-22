«Ингосстрах» получил рейтинг китайского агентства

Государственное китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Co. присвоило «Ингосстраху» кредитный рейтинг BBB+. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В «Ингосстрахе» отметили, что после присвоения рейтинга рассчитывают «на расширение сотрудничества с иностранными партнерами».

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Оценка BBB+ отражает средний уровень надежности и соответствует рейтингу ВВВ+ у S&P и Ваа1 от Moody’s. Агентство дает стабильный прогноз по рейтингу. Оно отметило высокие рыночные позиции «Ингосстраха», темпы роста сборов, структуру каналов продаж и страхового портфеля. По информации Центробанка за девять месяцев 2023 года, компания занимает четвертое место среди страховщиков по совокупным сборам с результатом в 126,3 млрд рублей.

Российские страховые компании уже получали рейтинги в Китае. Однако сведения о них в последние годы были закрытыми, рассказал представитель «Ингосстраха» «Ведомостям». Издание опросило крупные банки, инвесткомпании и страховщиков, есть ли у них кредитный рейтинг по международной шкале. Его наличие подтвердил только банк «Санкт-Петербург», которому китайское агентство China Lianhe Credit Rating присвоило рейтинг на уровне AA- в конце февраля 2023 года. Остальные финансовые организации либо не ответили на запрос «Ведомостей», либо сообщили, что имеют рейтинги только российских агентств.