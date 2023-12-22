Эксперты оценили последствия введения форс-мажора по проекту «Арктик СПГ 2»

«Новатэк» объявил форс-мажор по проекту «Арктик СПГ 2» из-за санкций США. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что «Новатэк» направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа. Агентство связывает это с санкциями США, утверждается, что они угрожают началу поставок.
В начале ноября США ввели санкции против дочерней компании «Новатэка», которая занимается строительством завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Что означает введение форс-мажора и какие будут последствия? Говорит независимый эксперт Дмитрий Лютягин:
«Объявление форс-мажора необходимо «Новатэку» для того, чтобы предусмотреть различного рода обстоятельства или претензии со стороны потенциальных покупателей газа с этого проекта о том, что он может там быть не вовремя поставлен, задержан. Даже в процессе или в момент той же самой транспортировки, например, газа. Думаю, что статус не запрещает «Новатэку» работать, он его страхует от тех проблем, наверное, или потенциальных рисков, которые могут быть. Но именно так, чтобы компания остановила свою деятельность в отношении этого проекта, такого я, по крайней мере, там не жду. Те потребители, которые в этом газе заинтересованы, будут искать варианты, каким образом его, соответственно, получить. Те, которые будут все-таки опасаться действия санкций со стороны Соединенных Штатов, то есть вторичных санкций, по всей видимости, будут отказываться от этих контрактов без возможности, условно, , потому что это объективная причина, про которую «Новатэк» как раз и объявил, про форс-мажор, что они рады поставить, но если есть санкции, кто-то блокирует эти поставки или кто-то опасается этих рисков, то вроде как и на «Новатэке» тоже не должна лежать обязанность по возмещению потенциальных убытков. В этой связи он развязывает себе руки и будет искать на высвобождающийся в какой-то части объем газа других потребителей».
По проекту «Арктик СПГ 2» планируется строительство трех очередей по производству СПГ. Первую из них должны запустить до конца 2023 года, на полную мощность она может выйти в первом квартале 2024 года. Вторая линия по плану должна запуститься в следующем году, а третья — в 2026.
Из-за санкций США против «Новатэка» в следующем году может возникнуть дефицит на рынке СПГ, считает заместитель директора института энергетики и финансов Алексей Белогорьев:
«Мы не знаем деталей, то есть все, что известно, это короткие утечки в западных агентствах. Я думаю, что это юридическая страховка для «Новатэка» от возможных перебоев в поставках. Насколько эти перебои будут критичны и постоянны, сказать сложно. Я думаю, что будут найдены те или иные пути обхода этих санкций, но это вопрос времени, видимо, времени «Новатэку» не хватило. Форс-мажор касается какого-то числа, мы не знаем, вряд ли речь идет обо всех контрактах, которые заключены именно «Новатэком», потому что еще 40% того СПГ, который производится, распределяется между зарубежными акционерами. Я не думаю, что у них в данном случае может быть форс-мажор. Что касается тех контрактов, которые так или иначе были связаны с оператором завода, против которого США ввели санкции в ноябре, здесь могут быть юридические проблемы. Скорее всего, их можно будет обойти тем или иным путем. «Арктик СПГ 2», особенно в первую очередь, остается чрезвычайно востребованным проектом. США в данном случае ударили больно по всему мировому рынку СПГ, потому что, строго говоря, в первом полугодии 2024 года это вообще чуть ли не самый крупный проект, который должен был быть введен в эксплуатацию, и это серьезно сокращает предложение СПГ и грозит таким умеренным дефицитом на рынке по второму и третьему кварталу. Когда завод сможет выйти на проектный объем, с точки зрения именно коммерческих отгрузок, это вопрос теперь открытый. Я думаю, что все-таки это где-то рубеж 2024-2025 годов».
Официально «Новатэк» о введении форс-мажора не сообщал. Новости об этом в компании не комментировали.