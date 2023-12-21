«Билайн» отменит безлимитные звонки на Украину

Сотовый оператор «Билайн» отключит в архивных тарифах возможность безлимитных звонков на Украину. Об этом сообщается на сайте компании.

«21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину. Абонентам, которых затронут изменения, отправим персональное SMS-уведомление», — говорится на сайте.

В частности, безлимитные звонки на Украину отключат в тарифах «Звонки без границ. Архив 03.2020», «Звонки без границ», «Моя Украина» и «Звонки на Украину».