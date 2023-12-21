"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину у некоторых тарифов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сотовый оператор "Билайн" с 21 декабря 2023 года отключит в некоторых архивных тарифах опцию безлимитных звонков на Украину, говорится в сообщении компании.

"21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину. Абонентам, которых затронут изменения, отправим персональное смс-уведомление", - отмечается в сообщении.