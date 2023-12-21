ЦБ потребовал от банков не указывать заниженные ставки по кредитам

Банк России обратился к кредитным организациям с призывом не указывать у себя низкие ставки по кредитам. Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в ходе IХ Банковской юридической конференции в медиагруппе «Россия сегодня» заявил, что банкам следует проявить сознательность в данном вопросе, передает агентство «Прайм».

По его словам, многие показывают «более-менее адекватные диапазоны» полной стоимости кредита. Речь идет об уровне от 13% до 30%, подчеркнул директор. При этом, как уточнил он, «некоторые указывают от 3,996%».

«В текущей ситуации с текущем уровнем рыночных ставок кто-то может себе представить, что можно получить кредит под 3,996%?», — подчеркнул Данилов.

Он сообщил о планах ЦБ работать с банками, которые указывают заниженные ставки.