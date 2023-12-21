Правительство «многое для себя открыло» по итогам аудита «Почты России»

"Я знаю результаты этого аудита. Поверьте, правительство открыло для себя много интересного. У нас была договоренность с правительством, что после того, когда будет завершен аудит, правительство выработает такую финансово-экономическую модель, чтобы не лихорадило "Почту России", - сказала Матвиенко.