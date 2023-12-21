На Украине объявлены в розыск бизнесмен Гинер и вице-спикер Госдумы Бабаков

Государственное бюро расследований объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Гинера. Служба безопасности Украины объявила в розыск вице-спикера Госдумы Александра Бабакова, передает Forbes Ukraine. Их обоих подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Гинер уже ранее был заочно арестован, его подозревают в финансировании российской армии. Госбюро расследований Украины весной заявило, что Евгений Гинер, Александр Бабаков и бывший глава корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин являются непубличными совладельцами VS Energy. На компанию приходится 10% энергорынка Украины. Активы компании могут быть конфискованы. В июле этого года в Украине национализировали 88,89% акций "Первого инвестиционного банка", владельцем которых местные власти также считали Евгения Гинера. В октябре Украина направила в Интерпол запрос о розыске спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Она сообщила, что все сенаторы Совфеда получили повестки во Львовский суд. Позже украинскими властями в розыск также был объявлен патриарх Московский и всея Руси Кирилл.