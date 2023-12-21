Минфин внес около 30 компаний в список для возможной приватизации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минфин России внес в правительство перечень с крупными компаниями для возможной приватизации, в списке находится примерно 30 компаний. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве. Компаний около 30", - сказал он.