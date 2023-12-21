Warner Bros. Discovery ведет переговоры о слиянии с Paramount

Американские медиакомпании Warner Bros. Discovery (WBD) и Paramount ведут переговоры о слиянии. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав на этой неделе встретился с гендиректором Paramount Бобом Бэкишем в Нью-Йорке, чтобы обсудить возможное объединение компаний. WBD хочет купить своего конкурента.
Встреча Заслава и Бэкиша прошла в штаб-квартире Paramount на Таймс-сквер и длилась несколько часов. Стороны обсудили, как медиагиганты могут дополнить друг друга. Например, потоковые сервисы компаний — Paramount+ и Max — могут объединиться, чтобы лучше конкурировать с Netflix и Disney+.
Warner Bros. Discovery может купить Paramount Global или её материнскую компанию National Amusements Inc. (NAI). Оба варианта рассматриваются. WBD наняла банкиров для изучения сделки.
Рыночная стоимость Warner Bros. Discovery, по состоянию на 20 декабря, составляла около $29 млрд, а стоимость Paramount — чуть больше $10 млрд, поэтому слияние не будет равным.