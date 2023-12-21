Warner Bros. Discovery ведет переговоры о слиянии с Paramount

Американские медиакомпании Warner Bros. Discovery (WBD) и Paramount ведут переговоры о слиянии. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав на этой неделе встретился с гендиректором Paramount Бобом Бэкишем в Нью-Йорке, чтобы обсудить возможное объединение компаний. WBD хочет купить своего конкурента.

Встреча Заслава и Бэкиша прошла в штаб-квартире Paramount на Таймс-сквер и длилась несколько часов. Стороны обсудили, как медиагиганты могут дополнить друг друга. Например, потоковые сервисы компаний — Paramount+ и Max — могут объединиться, чтобы лучше конкурировать с Netflix и Disney+.

Warner Bros. Discovery может купить Paramount Global или её материнскую компанию National Amusements Inc. (NAI). Оба варианта рассматриваются. WBD наняла банкиров для изучения сделки.