Продлена процедура банкротства Nord Stream 2 AG

Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG - оператора газопровода "Северный поток - 2" - продлена еще на шесть месяцев, до июля 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.

Как следует из сообщения, суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил Nord Stream 2 AG постоянный мораторий на выплату кредитов. Теперь процедура банкротства продлена еще на полгода - на период с 10 января 2024 года по 10 июля 2024 года.

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В качестве временного административного управляющего остается компания Transliq AG.

Генеральный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинул пост главы компании в конце марта 2023 года.

22 февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2". На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в связи с ситуацией вокруг Украины.

О газопроводе

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.