"Известия": кабмин одобрил запрет иностранным аналитикам исследовать товарные рынки в РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало предложение депутатов запретить иностранным аналитическим компаниям исследовать российские товарные рынки. Об этом сообщает газета "Известия".

Группа депутатов во главе с Владимиром Гутеневым из "Единой России" в июле представила законопроект, вносящий поправки в закон о торговле и устанавливающий, что исследовать потребительские рынки в РФ могут российские компании, уставной капитал которых на 80% принадлежит российским физическим или юридическим лицам. Газета напоминает, что дополнительный контроль предлагается осуществлять правительственной комиссии: чиновники проверят, привела ли компания свою структуру в соответствие с законом. Если исследователи нарушат нововведенные правила, то их могут по суду принудить к продаже доли.

В кабмине "Известиям" рассказали, что правительство поддержало законопроект. Однако, как следует из отзыва, с которым ознакомилось издание, авторам предложили доработать документ. В частности, в кабмине указали, что закон о торговле не регулирует деятельность консалтеров, а у правкомиссии нет соответствующих полномочий. Также кабмин указал, что авторы не обосновали, почему регулирование предлагается для компаний с годовой выручкой от 30 млн рублей.