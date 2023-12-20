В австрийской OMV отреагировали на указ Путина по российским активам

Специалисты OMV изучают указ президента России Владимира Путина, касающийся Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу австрийской компании.

В пресс-службе напомнили, что накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому пакеты акций OMV и ее доли в газовом месторождении должны быть переданы российским компаниям.

«В настоящее время OMV изучает президентский указ и может предпринять дальнейшие шаги для сохранения своих прав», — подчеркнули в в компании.

В пресс-службе немецкой компании Wintershall пояснили, что детально анализируют ситуацию.

По данным агентства, европейские компании имели доли в ряде СП (Wintershall) и в «Севернефтегазпроме» (OMV и Wintershall). Новым собственником, согласно указу, на Южно-Русском месторождении станет страховая компания «Согаз», доли иностранцев в ачиме Уренгойского месторождения перейдут ООО «Газовые технологии».