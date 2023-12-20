США распространили санкции против РФ на нефтяной танкер

США включили в антироссийские санкции один нефтяной танкер и четыре компании. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

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В список были внесены компании Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited с регистрацией в Гонконге. Также под рестрикции попали фирмы Sun Ship Management D и Voliton DMCC.

В частности, ведомство уточнило, что ограничения распространились на нефтяной танкер Sanar 15 под российским флагом.

19 сентября США внесли в санкционные списки три компании из России, имеющих отношение к авиации. Рестрикции были введены в отношении технического центра "Дельта-Аэро", компании "Аэросила" и АО "ОДК-Стар". Их подозревают в сотрудничестве с Ираном, а именно с государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

Кроме того, 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.