FT: Маск решил компенсировать падение доходов X за счет политической рекламы

Илон Маск решил с помощью политической рекламы компенсировать падение доходов соцсети X (ранее Twitter), поставив целью довести годовую прибыль от нее до $100 млн "в год больших выборов в США". Об этом сообщила газета Financial Times, по данным которой владелец соцсети ранее отменил запрет на политическую рекламу, введенный бывшим генеральным директором Джеком Дорси.

Маск решил компенсировать падение доходов X за счет политической рекламы
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Как отмечает издание, подобный шаг также должен соответствовать имиджу Маска как "абсолютиста свободы слова". Компания значительно увеличила инвестиции в сферу политической рекламы, а также недавно провела мероприятие с участием почти "100 нынешних и потенциальных клиентов" в Вашингтоне для продвижения рекламных услуг.

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В направленном затем некоторым из них электронном послании, с которым ознакомилась газета, в частности, говорилось, что X "создает современную глобальную городскую площадку".

"Это место, где политические партии и кандидаты могут встретиться со своими избирателями, при этом первоочередное внимание уделяется безопасности бренда и честности выборов", - уточнили авторы письма.

В США число пользователей X достигло 92,4 млн, 98% из них - избиратели.

По словам руководителя бизнес-операций X Джо Бенаррока, в соцсети желающие "могут активно участвовать в жизненно важных дискуссиях с выборными должностными лицами, общественными лидерами и согражданами".

Ранее Маск в частном порядке заверил кредиторов, одолживших ему $13 млрд, что они не потеряют деньги на сделке с соцсетью X. Устные гарантии были даны предпринимателем, чтобы успокоить кредиторов - крупнейшие банки - на фоне резкого падения стоимости соцсети после ее приобретения миллиардером в прошлом году. В сделке принимали участие семь финансовых институтов: Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG, BNP Paribas, Mizuho и Societe Generale.

Опасения банков относительно потерь значительно выросли после отказа крупных компаний размещать рекламу в X в связи с высказываниями Маска о евреях и ближневосточном конфликте. Согласно сообщению газеты The New York Times, которой удалось ознакомиться с внутренней документацией X, соцсеть может лишиться к концу года до $75 млн доходов от рекламы.

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