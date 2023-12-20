В России ответили на обвинения в нарушении обязательств перед ОПЕК+

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат Валерий Селезнев прокомментировал информацию издания Bloomberg, которое на основе анализа данных о росте экспорта российской нефти сделал вывод, что Россия нарушает взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+. Соответствующие обвинения Селезнев отверг в беседе с «Лентой.ру».

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«Сейчас много спекуляций на эту тему может быть, но прежде всего я хочу сказать, что Россия, естественно не может не выполнять взятые на себя обязательства: это просто физически невозможно. Дело в том, что контроль происходит прежде всего внутри ОПЕК+», — ответил парламентарий на вопрос о возможности нарушения договоренностей.

С учетом того, что все страны, которые участвуют в ОПЕК, не имеют претензий к России в части невыполнения своих обязательств, то можно говорить, что это не более, чем спекуляция Валерий Селезнев первый зампред комитета Госдумы по энергетике

Он также предположил причину появления ошибочных данных об объемах экспорта.

«Существует большая путаница в связи с нарушением всех логистических цепочек и связей, в результате у них может быть и задвоение каких-то объемов. Мы же ведем свой учет и прекрасно понимаем, куда и в какие страны мы отправляем», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Bloomberg сообщило, что экспорт нефтепродуктов из России за последние недели вырос до максимума с сентября. По данным Vortexa Ltd., в период с 20 ноября по 17 декабря поставки из России составили в среднем 2,4 миллиона баррелей в сутки, сообщает. Если рассматривать недельный уровень, то поставки превысили три миллиона баррелей в день, что стало рекордом с конца марта. Одновременно российские морские поставки нефти увеличились до 3,28 миллиона баррелей в сутки.