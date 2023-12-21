Покупатель заводов Heineken в России назвал реальную сумму сделки в €1

Президент и бенефициар российской группы «Арнест» Алексей Сагал заявил, что приобретение голландской пивоваренной компании Heineken будет стоить 11,5-12 млрд рублей. Об этом сообщает агентство РБК.

Сагал пояснил, что в такую сумму «Арнесту» обойдется обязательство по погашению долга в €100 млн российского подразделения Heineken перед головной структурой голландской компании. Таким образом, ключевым элементом сделки будут именно 11,5-12 млрд рублей, а не €1 за 100% акций, как ранее заявили в Heineken.

Руководитель «Арнеста» отметил, что основные заводы, принадлежавшие Heineken построены десятки лет назад, а основное производственное оборудование было введено в эксплуатацию 10-15 лет назад. Износ оборудования составляет свыше 60%.

По словам Сагала, приобретенные российские заводы Heineken представляет собой колоссальный вызов и для него лично, и для менеджмента.