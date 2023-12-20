Крупнейший производитель шин продал завод в России

Японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске группе S8 Capital. Российская компания получила завод и дистрибьютора на территории страны, «Коммерсантъ».

Точную сумму сделки не раскрывают. По оценке аналитика Advance Capital Павла Терентьева, стоимость российских активов Bridgestone могла составить 7,5–9,8 миллиарда рублей. Такую цифру эксперт назвал на основе рыночных показателей крупнейшего производителя шин в России и прошедших сделок по уходу других брендов из страны.

Завод Bridgestone в Ульяновске мощностью 2,4 миллиона шин в год запустили в 2016 году. Японский производитель инвестировал в производство около 12,5 миллиарда рублей. Компания приостановила производство и поставки в Россию, а также заморозила инвестиции в марте 2022 года. В октябре Bridgestone объявила о намерении продать российский бизнес.

«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса», — сообщали ранее представители фирмы.