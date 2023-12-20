Беларусь и Россия досрочно вышли на прогнозный рост экономики

Беларусь и Россия успешно вышли на траекторию устойчивого роста, отметил на недавнем заседании Совета Министров Союзного государства в Москве глава белорусского Правительства Роман Головченко. Об этом свидетельствуют данные статистики об итогах работы экономик двух стран за 10-11 месяцев уходящего года. Оптимистичные, надо сказать, данные, хотя 2022-й оказался непростым: из-за пандемии коронавируса и других причин, в том числе санкционного давления, ВВП наших государств несколько сократился. Просели промышленность и транспорт, внешняя торговля. Но сегодня есть все основания утверждать, что отрицательные тенденции остались в прошлом. Итак, с цифрами и фактами в руках посмотрим на итоги 2023 года.

С низкого старта

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Зарубежные экономисты не скупились на пессимистичные прогнозы в отношении нашей экономики. И действительно, пришлось срочно очень напряженно работать: искать новые заказы, переориентировать экспорт на дружественные государства, перенацеливать транспортные потоки. И хотя еще в первые месяцы нынешнего года в белорусской экономике наблюдались отрицательные моменты, ситуацию довольно быстро удалось выровнять. Уже с начала весны отчетливо обозначился перелом к лучшему, и каких-либо корректировок прогнозных показателей на 2023 год не потребовалось.

Так, в марте наблюдался рост промышленного производства на 10,2 процента по сравнению с февралем, сократились запасы продукции. Первый заместитель Премьер-министра Беларуси Николай Снопков конкретизировал:

Уже с начала весны 2023 года в экономике отчетливо обозначился перелом к лучшему

- С марта 2023-го белорусская экономика вернулась к росту, однако для выполнения целевых показателей на 2023 год придется поддерживать довольно высокие темпы роста ВВП…

По шесть процентов ежемесячно! Для этого Правительство установило соответствующие показатели министерствам, концернам, местным органам власти. В итоге за январь - ноябрь 2023 года валовой внутренний продукт увеличился в сопоставимых ценах на 3,8 процента. Это в точности соответствует важнейшим параметрам прогноза социально-экономического развития Беларуси на нынешний год.

В зоне роста находится почти вся экономика страны. Промышленность - основной драйвер, на него приходится около шестидесяти процентов ВВП. Выпуск легковых автомобилей утроился, грузовых - возрос на треть, зерно- и кормоуборочных комбайнов - на четверть, телевизоров - в 2,4 раза. Начато строительство школ, детсадов, десятков больниц и поликлиник. При этом выросли реальные доходы населения, практически в пределах прогноза инфляция.

Аналогично, по траектории роста, развивается и ситуация в России. На заседании Правительства Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ВВП вырос за январь - ноябрь на 3,2 процента. При этом наибольшая динамика наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности, почти 7,5 процента. Министр экономического развития Максим Решетников считает, что по итогам 2023 года рост ВВП России составит три процента.

Сила в интеграции

Достичь высоких темпов развития в этот непростой период Беларусь смогла благодаря укреплению интеграции с Россией. В частности, заметно вырос объем российских инвестиций в белорусскую экономику. Как сообщил на недавнем заседании Совета Министров Союзного государства Роман Головченко, в первом полугодии 2023-го они увеличились на треть, до 60 процентов всех иностранных инвестиций. Это оживило производство комплектующих и конечной продукции. Доля России во внешнеторговом обороте Беларуси повысилась до такого же уровня. А взаимный товарооборот в 2023 году может достичь рекордных 55 миллиардов долларов, сообщил посол Беларуси в Российской Федерации Дмитрий Крутой, после роста на 14 процентов в 2022-м.

Все это в значительной мере результат реализации 28 белорусско-российских интеграционных программ, о которых "СОЮЗ" не раз писал. Они позволяют эффективно выстраивать экономику наших государств в условиях внешнего давления.

Углубление интеграции - один из самых эффективных инструментов для роста союзной экономики

Заместитель министра экономики Беларуси Алеся Абраменко недавно сообщила, что работа над ними подходит к концу: выполнено 94 процента из 993 мероприятий! Реализованы полностью 22 программы, остальные предполагается завершить в ближайшее время. Намечаются прорывные шаги в сфере энергетики, единой промышленной политики с тем, чтобы укрепить экономический суверенитет Союзного государства. Успешно ведутся импортозамещающие проекты в микроэлектронике, станкостроении, уже выполняется 8 таких программ из сформированных 16, планируются новые.

Экономика деловых встреч

Практическое наполнение планов и программ реальным содержанием происходит и в ходе деловых поездок представителей Беларуси и России друг к другу. Интенсивность контактов год от года возрастает. Так, в 2022-м Минск посетили 23 губернатора российских регионов. А только на сентябрь этого года, отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, Россию посетили 52 белорусские делегации разного уровня, а Беларусь - 117 российских. В том числе на уровне губернаторов: из Новосибирска и Санкт-Петербурга, Ульяновска, Вологды и других регионов. До конца года статистика деловых встреч, конечно же, покажет заметный подъем.

- В основе единства Беларуси и России лежит прежде всего экономика, - говорит белорусский Президент Александр Лукашенко, приветствуя российских региональных руководителей. Несомненно, об этом же пойдет речь и на ожидаемой встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Особое место занимают встречи межправительственной Группы высокого уровня, где рассматриваются самые актуальные проблемы экономического взаимодействия.

Что примечательно, прилетают многие делегации регулярными рейсами в Минск не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также из Казани, Калининграда, Самары, Сочи, Перми, Нижнего Новгорода. "Востребованы все направления", - заявил на днях российский сенатор Григорий Рапота. В ближайшей перспективе стоит задача связать авиарейсами все российские города-миллионники с белорусской столицей.

Прогноз на завтра

Взятый в этом году темп наши страны снижать не намерены. Так, согласно указу Президента Беларуси о прогнозе социально-экономического развития в 2024 году ВВП должен увеличиться еще на 3,8 процента. Один из самых эффективных инструментов для роста - дальнейшая активизация белорусско-российской интеграции. На утверждение президентов Беларуси и России подготовлен проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. В нем 11 разделов, охватывающих в том числе экономическое сотрудничество.