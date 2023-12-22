Грузопоток по Северному морскому пути в этом году вырастет до рекордного уровня
Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в этом году вырастет до рекордного уровня - 36 млн тонн, уже перевезено 34,7 млн тонн, сообщили "Российской газете" в Минвостокразвития. В прошлом году было 34 млн тонн. Целевой показатель прошлого и этого года - 32 млн тонн. План перевыполнен, но в следующем году грузопоток должен вырасти до уровня 80 млн тонн.
Эксперты часто высказывают сомнения в достижении этих показателей. Причины понятны - санкции, возросшая налоговая нагрузка на бизнес, курс рубля, недоступность импорта оборудования из недружественных стран и прочее факторы, сопутствующие периоду распада старых экономических связей. Но если аккуратно посчитать, то уровень в 80 млн тонн вполне достижим. Особенно если учитывать, что загрузку СМП в новых экономических реалиях можно осуществлять и альтернативными путями, использовать которые ранее не имело смысла.
Основные грузы, которые перевозились по СМП в 2023 году - это сжиженный природный газ (СПГ) и нефть. Причем СПГ только с одного проекта - "Ямал СПГ" - в общем объеме грузопотока имеет долю более 50%.
В ближайшее время должна начать работать первая линия еще одного завода "Арктик СПГ-2" мощностью приблизительно 6,6 млн тонн, а следом, в 2024 году, вторая линия этого предприятия аналогичной мощности. Это добавит загрузке СМП после выхода двух линий на полную мощность работы еще около 13,2 млн тонн в год. В западных СМИ появилась информация, что с поставками СПГ с завода могут возникнуть проблемы, но никаких заявлений по этому поводу от российского владельца проекта - компании "Новатэк" пока не было.
Помимо этого, по плану Правительства в 2024 году по СМП должно быть отправлено дополнительно еще 30 млн тонн нефти с проекта "Восток-Ойл", что должно дать основной прирост грузопотока для достижения целевого показателя. Для отправки нефти с месторождений к побережью в бухту "Север" строится нефтепровод. Его протяженность составит 770 км. К ноябрю 2023 года было проложено около 200 км труб.
Показательно, что 2,1 млн тонн транзитных грузов, прошедших по СМП в 2023 году, около 1,5 млн тонн пришлось на перевозку нефти. И это нефть, отправленная не из арктических портов, а с Балтики в Китай. Маршрут по СМП короче. А если учитывать, что другой путь из балтийских портов в Поднебесную лежит через Суэцкий канал (проход стоит денег) и Красное море, где сейчас совсем не спокойно, то СМП в следующем году может стать хорошей альтернативой южного маршрута. Еще один вариант - отправка нефти и нефтепродуктов на восток из Мурманска. Но это требует строительства новой трубопроводной и портовой инфраструктуры, то есть денег и времени.
Но не только нефтью и газом живет экономика. Российский экспорт поменял маршруты с запада на восток по многим видам товаров. Как отмечает исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко, к грузопотоку СМП могут добавиться зерно и лес, масштабные потоки оборудования для арктических проектов. Правда, эксперт сомневается, что это даст рост с 36 млн тонн до 80 млн за один год, но тем не менее резервная пропускная способность должна быть обеспечена, считает он.
Это особенно важно из-за возможного спада отгрузки угля через СМП, про который говорит эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Причина - коррекция цен на уголь, которые возвращаются к докризисной норме. Например, средняя цена на энергетический уголь в австралийском Ньюкасле, ключевом угольном хабе Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), снизилась с 318 долл. за тонну в январе до 127 долл. за тонну в ноябре 2023 года. Чем ниже цена, тем ниже маржинальность поставок угля через порты Северо-Запада и далее по СМП - этот маршрут используется российскими компаниями из-за высокой конкуренции за доступ к инфраструктуре Восточного полигона, поясняет эксперт.
При этом стимул к росту загрузки СМП может дать не только экспорт, но и просто развитие экономики арктического региона, рост численности населения в нем и даже простой туризм. Только по плану "Северный завоз" грузы обеспечения и транзит по СМП в 2024 году составят - 16,8 млн тонн.
И это относительно немного, с учетом того, что территория занимает 28% нашей страны, а живет там менее 2% населения, которые, чаще всего, хотят поменять эти территории на более комфортные для жизни. Эксперты отмечают, что, например, в Мурманске с 80-х годов численность населения сократилась в два раза, при этом местный порт обрабатывает порядка 80% грузов всего Северного морского пути.
"Новые дома в городе не строятся, потому что в них просто нет необходимости. При этом зарплаты там средние - даже сопоставимые, например, с Санкт-Петербургом. Но люди все равно преимущественно предпочитают уезжать с северных территорий, так как качественное образование и возможности для подрастающего поколения сконцентрировали больше в центральных областях страны", - рассказал заведующий кафедрой морского нефтегазового дела Мурманского госуниверситета Михаил Васёха в павильоне Минпромторга "Сделано нами" `а ВДНХ.
Но сейчас есть интерес не просто в том, чтобы мотивировать людей оставаться, но и привлекать в Арктику новые кадры.
С одной стороны, на этих территориях точно есть деньги, ведь Арктика дает около 10% ВВП России и до 20% экспорта. С другой, о социальном комфорте говорить не приходится, поэтому вначале была запущена программа "Арктический гектар" (5,5 тыс человек уже взяли землю), а с ноября на эти территории распространили льготную ипотеку под 2%.
Еще недавно был представлен перечень опорных арктических населенных пунктов, им до 2026 годы выделят 30 миллиардов рублей на капитальный ремонт и создание новой инфраструктуры. Туда вошли 16 агломераций. Соответственно, значимую долю грузопотока Севморпути на года два точно займут стройматериалы и техника.
Но стоит ли ждать большого притока населения, если в итоге людей заменят работы? И это не прогноз футурологов, это происходит уже сейчас. Именно промышленность в Арктике стала одной из первых сфер, где активно используются беспилотные автомобили. Например, беспилотные КАМАЗы вышли в рейсы на Восточно-Мессояхском месторождении на Ямале. Не говоря уже о том, что на самих предприятиях ряд процессов роботизирован. Из хорошего - восстание машин не начнется Арктике, так как для управления этими технологиями все еще нужны люди, только высококвалифицированные. Но они в вахтовый поселок на льдине не поедут. Им нужен достойный уровень жизни и услуг на этих территориях, что в свою очередь, тоже не может не повлиять на грузопоток по СМП, так как для функционирования такой системы всегда нужны ресурсы. Соответственно, чем лучше такой процесс выстроен, тем больше будет грузопоток. Проблема только в том, что это дело хоть и благородное, но сложное для реализации. Но что не сделаешь для достижения заветных 80 млн тонн?