Грузопоток по Северному морскому пути в этом году вырастет до рекордного уровня

Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в этом году вырастет до рекордного уровня - 36 млн тонн, уже перевезено 34,7 млн тонн, сообщили "Российской газете" в Минвостокразвития. В прошлом году было 34 млн тонн. Целевой показатель прошлого и этого года - 32 млн тонн. План перевыполнен, но в следующем году грузопоток должен вырасти до уровня 80 млн тонн.

Эксперты часто высказывают сомнения в достижении этих показателей. Причины понятны - санкции, возросшая налоговая нагрузка на бизнес, курс рубля, недоступность импорта оборудования из недружественных стран и прочее факторы, сопутствующие периоду распада старых экономических связей. Но если аккуратно посчитать, то уровень в 80 млн тонн вполне достижим. Особенно если учитывать, что загрузку СМП в новых экономических реалиях можно осуществлять и альтернативными путями, использовать которые ранее не имело смысла.

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Основные грузы, которые перевозились по СМП в 2023 году - это сжиженный природный газ (СПГ) и нефть. Причем СПГ только с одного проекта - "Ямал СПГ" - в общем объеме грузопотока имеет долю более 50%.

В ближайшее время должна начать работать первая линия еще одного завода "Арктик СПГ-2" мощностью приблизительно 6,6 млн тонн, а следом, в 2024 году, вторая линия этого предприятия аналогичной мощности. Это добавит загрузке СМП после выхода двух линий на полную мощность работы еще около 13,2 млн тонн в год. В западных СМИ появилась информация, что с поставками СПГ с завода могут возникнуть проблемы, но никаких заявлений по этому поводу от российского владельца проекта - компании "Новатэк" пока не было.

Помимо этого, по плану Правительства в 2024 году по СМП должно быть отправлено дополнительно еще 30 млн тонн нефти с проекта "Восток-Ойл", что должно дать основной прирост грузопотока для достижения целевого показателя. Для отправки нефти с месторождений к побережью в бухту "Север" строится нефтепровод. Его протяженность составит 770 км. К ноябрю 2023 года было проложено около 200 км труб.

Показательно, что 2,1 млн тонн транзитных грузов, прошедших по СМП в 2023 году, около 1,5 млн тонн пришлось на перевозку нефти. И это нефть, отправленная не из арктических портов, а с Балтики в Китай. Маршрут по СМП короче. А если учитывать, что другой путь из балтийских портов в Поднебесную лежит через Суэцкий канал (проход стоит денег) и Красное море, где сейчас совсем не спокойно, то СМП в следующем году может стать хорошей альтернативой южного маршрута. Еще один вариант - отправка нефти и нефтепродуктов на восток из Мурманска. Но это требует строительства новой трубопроводной и портовой инфраструктуры, то есть денег и времени.

Но не только нефтью и газом живет экономика. Российский экспорт поменял маршруты с запада на восток по многим видам товаров. Как отмечает исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко, к грузопотоку СМП могут добавиться зерно и лес, масштабные потоки оборудования для арктических проектов. Правда, эксперт сомневается, что это даст рост с 36 млн тонн до 80 млн за один год, но тем не менее резервная пропускная способность должна быть обеспечена, считает он.

Это особенно важно из-за возможного спада отгрузки угля через СМП, про который говорит эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Причина - коррекция цен на уголь, которые возвращаются к докризисной норме. Например, средняя цена на энергетический уголь в австралийском Ньюкасле, ключевом угольном хабе Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), снизилась с 318 долл. за тонну в январе до 127 долл. за тонну в ноябре 2023 года. Чем ниже цена, тем ниже маржинальность поставок угля через порты Северо-Запада и далее по СМП - этот маршрут используется российскими компаниями из-за высокой конкуренции за доступ к инфраструктуре Восточного полигона, поясняет эксперт.

При этом стимул к росту загрузки СМП может дать не только экспорт, но и просто развитие экономики арктического региона, рост численности населения в нем и даже простой туризм. Только по плану "Северный завоз" грузы обеспечения и транзит по СМП в 2024 году составят - 16,8 млн тонн.

И это относительно немного, с учетом того, что территория занимает 28% нашей страны, а живет там менее 2% населения, которые, чаще всего, хотят поменять эти территории на более комфортные для жизни. Эксперты отмечают, что, например, в Мурманске с 80-х годов численность населения сократилась в два раза, при этом местный порт обрабатывает порядка 80% грузов всего Северного морского пути.

"Новые дома в городе не строятся, потому что в них просто нет необходимости. При этом зарплаты там средние - даже сопоставимые, например, с Санкт-Петербургом. Но люди все равно преимущественно предпочитают уезжать с северных территорий, так как качественное образование и возможности для подрастающего поколения сконцентрировали больше в центральных областях страны", - рассказал заведующий кафедрой морского нефтегазового дела Мурманского госуниверситета Михаил Васёха в павильоне Минпромторга "Сделано нами" `а ВДНХ.

Но сейчас есть интерес не просто в том, чтобы мотивировать людей оставаться, но и привлекать в Арктику новые кадры.

С одной стороны, на этих территориях точно есть деньги, ведь Арктика дает около 10% ВВП России и до 20% экспорта. С другой, о социальном комфорте говорить не приходится, поэтому вначале была запущена программа "Арктический гектар" (5,5 тыс человек уже взяли землю), а с ноября на эти территории распространили льготную ипотеку под 2%.

Еще недавно был представлен перечень опорных арктических населенных пунктов, им до 2026 годы выделят 30 миллиардов рублей на капитальный ремонт и создание новой инфраструктуры. Туда вошли 16 агломераций. Соответственно, значимую долю грузопотока Севморпути на года два точно займут стройматериалы и техника.