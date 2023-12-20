"Транснефть": объемы экспорта нефти в Китай в 2023 году выросли до 100 млн тонн

Отгрузки российской нефти в Китай в 2023 году составили около 100 млн тонн, в Индию - порядка 70 млн тонн. Об этом заявил президент "Транснефти" Николай Токарев в эфире телеканала "Россия-24". "Существенно увеличились объемы экспорта в Китай, в Индию", - сказал он. По словам Токарева, появились новые направления для поставок российской нефти. В их числе Египет, Марокко, Мьянма и Пакистан. "Транснефть" привела в рабочее состояние железнодорожную станцию "Грузовая". Благодаря этому можно будет поставлять еще 7 млн тонн нефти для перевалки в дальневосточном порту Козьмино. Токарев уточнил, что компания ведет строительство нефтеперекачивающей станции (НПС) "Ачинская" в Иркутской области. Объект намечено ввести в эксплуатацию в I полугодии 2024 года. 20 декабря стало известно, что в 2023 году в России открыли десятки углеводородных месторождений.