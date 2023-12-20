Raiffeisen планирует выкупить долю Дерипаски в концерне Strabag

Австрийский Raiffeisen Bank International планирует приобрести 27,78% акций австрийской строительной компании Strabag. Об этом проинформировала группа.

Владельцем доли выступает компания Rasperia Trading Limited. Она, в свою очередь, подконтрольна российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, пишет ТАСС.

После того, как договор будет заключен, Rasperia перестанет косвенно контролироваться бизнесменом. Издание сообщает о намерении Raiffeisen приобрести акции через дочерний «Райффайзенбанк» в РФ. Сделка оценивается в €1,51 млрд.

После приобретения Райффайзенбанк намерен передать акции материнской группе в виде дивидендов. Дивидендная выплата должна быть одобрена российскими властями. Закрыть сделку должны до конца марта 2024 года, говорится в публикации. В группе сообщили о намерении банка соблюдать все требования по санкциям.