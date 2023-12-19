Путин «русифицировал» владения двух СП «Газпрома»
Президент России Владимир Путин подписал указы, предполагающие создание ООО, куда будут переданы все права, активы и обязанности совместных предприятий «Газпрома» с иностранными компаниями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующие документы.
По данным агентства, речь идет о немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV — «Севернефтегазпрома», которая разрабатывает Южно-Русское месторождение. Также «русификации» подвергнутся «Ачимгаза» и «Ачим девелопмента», которые разрабатывают участки глубокозалегающих горизонтов Уренгойского месторождения.
Предполагается, что совладельцем доли в «Севернефтегазпроме» станет «СОГАЗ». «Ачимгаза» и «Ачим девелопмент» перейдут ООО «Газовые технологии».
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