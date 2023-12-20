RBI выкупит у связанной с Дерипаской компании Rasperia Trading долю в Strabag

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) выкупит 27,78% акций одного из крупнейших строительных концернов Европы Strabag. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте RBI. Агентство Reuters сообщило, что долю в Strabag продает кипрская компания Rasperia Trading Limited, которая может быть связана с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Сумма сделки составит €1,51 млрд. Отмечается, что RBI приобретает пакет акций через российскую дочернюю компанию "Райффайзенбанк". После покупки материнская группа получит акции в виде дивидендов. До этого издание РБК со ссылкой на источники в правительстве и в комиссии писало, что российские власти 18 декабря одобрили основные параметры реформы сделок с крупными пакетами акций публичных компаний. Большинство поправок направлено на защиту прав миноритариев публичных акционерных обществ при поглощениях.