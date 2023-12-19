"Фонтанка": у двух компаний группы "Конкорд" Пригожина сменился гендиректор

Компании "Конкорд кейтеринг" и "Конкорд менеджмент и консалтинг", принадлежавшие бизнесмену Евгению Пригожину, сменили руководителя. Новым главой обоих юрлиц стал петербуржец Владислав Писаренок, сообщает "Фонтанка". СМИ называют Писаренка частным детективом, говорится в статье издания. По данным сообщества предпринимателей СПАРК, Писаренок возглавил компании 18 декабря. С конца ноября они находились в доверительном управлении сына их бывшего руководителя Евгения Пригожина Павла. Сам Писаренок отказался комментировать ситуацию журналистам. Евгения Пригожина не стало 23 августа 2023 года, когда бизнес-джет, в котором он находился, разбился под Тверью. В конце октября появились слухи о том, что сын основателя ЧВК "Вагнер" Павел Пригожин возглавил бойцов. Сообщалось также, что вагнеровцы вошли в состав Росгвардии и стали ее подразделением.