В «Газпроме» высказались о бюджете на 2024 год
Бюджет «Газпрома» на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным, компания продолжает оптимизацию затрат. Такое заявление сделал зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, передает «РИА Новости».
По его словам, в бюджетном планировании компания «традиционно базируется на финансово-экономических прогнозах Минэкономразвития России».
«Бюджет ПАО "Газпром" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным», — отметил он.
Он добавил, что компания продолжает «оптимизацию затрат», поэтому сократила на 2024 год бюджет операционных расходов дочерних обществ газового бизнеса на 206 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2024 год. Общий объем первой составит почти 1,6 триллиона рублей против двух триллионов рублей в 2023 году.