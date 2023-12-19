В «Газпроме» высказались о бюджете на 2024 год

Бюджет «Газпрома» на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным, компания продолжает оптимизацию затрат. Такое заявление сделал зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, передает «РИА Новости».

По его словам, в бюджетном планировании компания «традиционно базируется на финансово-экономических прогнозах Минэкономразвития России».

«Бюджет ПАО "Газпром" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным», — отметил он.

Он добавил, что компания продолжает «оптимизацию затрат», поэтому сократила на 2024 год бюджет операционных расходов дочерних обществ газового бизнеса на 206 миллиардов рублей.