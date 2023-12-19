Бывшая «дочка» «Газпрома» договорилась о поставках норвежского газа на 10 лет

Бывшее немецкое дочернее предприятие «Газпрома» SEFE (ранее — Gazprom Germania) заключило контракты с норвежской Equinor о закупке 10 млрд кубометров газа в год на период с 2024 по 2034 годы. Об этом сообщила сама Equinor.

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Соглашение предусматривает возможность продления на 5 лет. Таким образом, дополнительный опционный объем составит порядка 29 млрд кубометров за указанный период.

Ежегодные поставки по контракту способны покрыть треть промышленного спроса на газ в Германии. Газ будет поступать на основные газовые хабы страны — Trading Hub Europe (THE), а также Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах и National Balancing Point (NBP) в Британии по рыночным ценам.

Помимо этого, компании подписали необязывающий документ о покупке SEFE низкоуглеродного водорода у Equinor в период с 2029 по 2060 годы.