«Газпром» подал в суд на «Нафтогаз»

«Газпром» направил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление к «Нафтогазу Украины». Об этом свидетельствует иск в картотеке арбитражных дел.

Российская компания требует запретить украинскому «Нафтогазу» вынесение решения международного арбитражного суда о взыскании с «Газпрома» задолженности за транзит газа, об этом сообщает ТАСС.

Осенью 2022 года «Нафтогаз» подал иск против российского газового холдинга в Международный арбитраж. Украинская сторона обвиняет «Газпром» в несвоевременной оплате транзита топлива по территории страны. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал эти претензии необоснованными.

Кроме того, «Нафтогаз» требует в международном трибунале взыскать с России $5 млрд компенсации за потерю активов в Крыму. Ранее украинская компания оценивала ущерб в $10 млрд. В «Газпроме» считают эти претензии незаконными.