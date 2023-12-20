Идея семейной пары из Кирова получила спецприз федерального конкурса
Анастасия Елизарова, которая вместе с супругом Максимом взялась наладить переработку грибов и ягод, стала обладателем специального приза от Союза женщин России. Презентованный ею в рамках федеральной программы "Мама-предприниматель" проект также получит особую поддержку от федерального Министерства сельского хозяйства и Российского экспортного центра.
Осенью прошлого года Максим и Анастасия Елизаровы из Кирова решили полностью сосредоточиться на собственном бизнесе. Так появился бренд "Грибы Да! Ягоды", визитной карточкой которого стало оригинальное варенье из грибов. Также в ассортименте семейного предприятия более 20 наименований продукции. Грибные соусы, масла, настоянные на грибах, и более традиционные варенья из дикорастущих ягод.
Идея по развитию этого пока еще микробизнеса осенью получила высокие оценки на региональном этапе конкурсного проекта. Благодаря этому Анастасию пригласили посостязаться за федеральный приз с 32 представительницами из других регионов России. Федеральный этап программы включал в себя в том числе трехдневный образовательный интенсив, подготовку презентаций и защиту проекта перед большим жюри.
В результате Анастасия Елизарова стала одним из лауреатов конкурса. Российский экспортный центр пообещал предоставить ей и еще нескольким участницам доступ к специальным инструментам, благодаря которым семейный бизнес сможет продвигать свою продукцию на внешних рынках.
Поддержка от Минсельхоза будет выражаться в помощи по выстраиванию сотрудничества с крупными агрохолдингами. Предпринимательница рассказала корреспонденту "РГ", что пока не успела досконально разобраться во всех деталях преференций, которые ее семейный проект получит благодаря участию в конкурсе. Тем не менее с ней уже связались представители одной из крупнейших в регионе агропромышленных компаний. Это предприятие среди прочего располагает современными высокотехнологичными мощностями по выпуску готовых продуктов и полуфабрикатов.
- Вернулись из Москвы только сегодня ночью. Пока даже сложно привести в порядок те эмоции, которые накопились за время поездки, участия в конкурсе и презентаций нашей продукции на выставке "Россия", - призналась Анастасия и добавила, что впереди стоят задачи по освоению тех возможностей, которые перед их маленьким семейным предприятием открылись благодаря участию в конкурсе.
Как рассказали "РГ" в региональном центре "Мой бизнес", одним из элементов этой поддержки предприятия семьи Елизаровых станет грант в размере 1 млн рублей от крупного вятского агрохолдинга на развитие их предприятия и возможность представить свои варенья и соусы на полках магазинов этой компании.
Напомним, федеральный проект "Мама-предприниматель" реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В 2023 году Минэкономразвития РФ перезапустило проект с обновленным пулом партнеров.