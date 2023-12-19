Производитель Hoegaarden продаст бизнес в России

Крупнейший в мире производитель пива AB InBev (бренды BUD, Spaten, «Клинское», Hoegaarden и другие) продаст долю в российском совместном предприятии турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes. О достижении соответствующего соглашения сообщает Bloomberg.

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В консалтинговой компании KPMG оценили сделку в 1,1-1,3 миллиарда долларов. AB InBev не получит платежей авансом, а вместо этого получит средства позже, в зависимости от эффективности работы бизнеса.

Кроме того, сделку должны одобрить регулирующие органы. В случае получения разрешения Efes Breweries International BV (EBI) станет единственным владельцем AB InBev Efes BV.

Российская AB InBev Efes появилась в 2018 году после слияния бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. В конце апреля 2022 года стало известно, что эти зарубежные фирмы вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.