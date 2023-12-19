Более 1,4 млрд рублей вложит инвестор в производство лекарств в Щелкове

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Компания "Кронофарм индастриз", входящая в группу компаний "Кронофарм", запустит фармацевтический комплекс в городском округе Щелково Московской области. Инвестиции в проект превысят 1,4 млрд рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"На новом предприятии, где будут выпускать лекарственные препараты, создадут около 200 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 1,4 млрд рублей. Старт выпуска продукции запланирован на I квартал 2027 года. Производство будет основано на участке, предоставленном компании под реализацию импортозамещающего проекта в рамках программы "Земля за 1 рубль", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что фармацевтический комплекс построит компания "Кронофарм индастриз", входящая в группу компаний "Кронофарм". Участок под размещение предприятия расположен в городском округе Щелково.

Подчеркивается, что запуск производства позволит импортозаместить аналогичные препараты производства Бельгии, США, Германии, Венгрии, Франции и других стран.