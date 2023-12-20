Ефимов: Оборот сферы услуг населению в Москве в январе – октябре вырос почти на 10%

Оборот сферы услуг населению в Москве в январе – октябре 2023 года составил 2,7 трлн руб., что почти на 10% превышает показатель годичной давности. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Оборот сферы услуг населению в январе – октябре 2023 года составил 2,7 трлн руб. По данным Росстата, он увеличился в сопоставимых ценах с учетом инфляции на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года <...> Ситуация в сфере услуг населению остается стабильной: рост в январе – октябре 2023 года продемонстрировало большинство сегментов этой отрасли», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Он пояснил, что наибольшие темпы показали транспортные услуги – их объем вырос на 20,5% и достиг 935,6 млрд руб. «Это произошло благодаря увеличению авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок и развитию внутригородского транспорта», – подчеркнул Ефимов.

По информации департамента экономической политики и развития Москвы, которые также приводит пресс-служба, обороты организаций культуры и спорта выросли на 16,2% – до 90,3 млрд руб. «Этому способствовали ввод в эксплуатацию новых и модернизация уже работающих объектов культуры и спорта, восстановление культурного туризма, а также появившаяся с этого года возможность получения налогового вычета за занятия спортом», – уточняется в сообщении.

Отмечается, что популярность внутреннего и восстановление въездного туризма позволили гостиницам и турагентствам повысить объемы продаж на 11,8% – до 104,2 млрд руб. «Пользуются популярностью и образовательные услуги, особенно после начала учебного года – за 10 месяцев их оборот вырос на 10,9% и достиг 197 млрд руб.», – добавили в пресс-службе.