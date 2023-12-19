ВТБ и "Открытие" начали объединять офисные сети

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первые пять офисов банка "Открытие" начали работать под брендом ВТБ, один из них - в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ.

"Под брендом ВТБ начали работать первые пять офисов банка "Открытие" - в Москве, Уфе, Ханты-Мансийске, Омске и Тюмени. Клиентам доступно проведение всех востребованных финансовых операций. Полностью процесс объединения офисной сети завершится к концу 2024 года", - указали в пресс-службе.

В ВТБ уточнили, что в рамках интеграции двух банков под единым брендом объединятся более 250 офисов "Открытия". "С начала 2024 года клиентам "Открытия" станут доступны продуктовые предложения ВТБ: дебетовые и кредитные карты, ипотека, сберегательные продукты. Уже в январе можно будет оформить рублевые вклады сроком более шести месяцев, а со второго квартала в "Открытии" начнут продавать всю линейку вкладов и накопительных счетов ВТБ. Начиная со второго квартала, миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, ВТБ и "Открытие" также продолжат интеграцию менеджмента в регионах. "Единые бизнес-лидеры двух банков назначены уже в 63 российских регионах присутствия. В течение следующего года они будут отвечать за работу двух банков и продолжат курировать объединение", - отметили в ВТБ.

Ранее заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил журналистам, что банк планирует за три ближайших года увеличить свою офисную сеть на 40%, а также выйти на новые для себя территории.