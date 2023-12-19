МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. СПб-биржа согласовала стратегию разблокировки активов. Предполагается, что расчетный депозитарий обратится в OFAC (подразделение Министерства финансов США), говорится в сообщении торговой площадки.

"СПб-биржа согласовала стратегию, предложенную международными юридическими консультантами. Согласно этой стратегии, СПБ банк - расчетный депозитарий СПб-биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов", - следует из сообщения. Также СПб-биржа намерена вывести расчетный депозитарий из-под своего контроля за счет уменьшения доли биржи в его уставном капитале.

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Ранее OFAC ввело санкции против СПб-биржи 2 ноября 2023 года. В результате введения санкций иностранные контрагенты СПб-биржи приостановили взаимодействие с торговой площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций. Указанные риски одинаково учитывают все иностранные контрагенты, включая партнеров из дружественных юрисдикций.

Как пояснила биржа, во время переговоров американские контрагенты и контрагенты, имеющие связь с США, подтвердили, что не готовы руководствоваться генеральной лицензией OFAC, так как она не охватывает операции по выводу активов. Контрагенты из дружественных юрисдикций приостановили обработку любых поручений от компаний расчетно-клиринговой инфраструктуры СПб-биржи по операциям с активами из-за проведения комплаенс-процедур. Переговоры с ними продолжаются.

"С момента введения санкций СПБ Банк и международные юристы вместе готовят для обращения в OFAC заявление, а также значительный пакет документов, который подтверждает отсутствие выгоды от разблокировки активов для подсанкционного юридического лица. В течение ближайшего месяца СПБ Банк будет осуществлять все необходимые шаги, направленные на установление взаимодействия с OFAC с целью обсуждения вышеуказанных механизмов разблокировки активов", - сообщила биржа. Сроки реализации стратегии биржи не связаны с окончанием срока действия лицензии №76А (31 января 2024 года) и будут зависеть от усмотрения OFAC и того, какой финальный механизм разблокировки будет согласован с ведомством.