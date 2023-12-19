СПБ биржа представила стратегию разблокировки активов

СПБ биржа согласовала стратегию разблокировки активов. Согласно ей, СПБ Банк — расчетный депозитарий СПБ биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), говорится в сообщении торговой площадки.

СПБ биржа представила стратегию разблокировки активов
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Механизм разблокировки активов выглядит так:

  • СПБ Банк будет выведен из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счет уменьшения доли биржи в уставном капитале банка.
  • Биржа будет просить уточнить генеральную лицензию №76A с целью распространения её действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии.
  • Биржа будет просить OFAC издать специальную лицензию, позволяющую разблокировать активы клиентов участников торгов.

СПБ биржа попала под блокирующие санкции США 2 ноября 2023 года. В результате введения этих санкций иностранные контрагенты СПБ Биржи приостановили работу с торговой площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.

«Указанные риски одинаково учитывают все иностранные контрагенты, включая партнёров из дружественных юрисдикций», — отмечает СПБ биржа.

Ранее OFAC выпустило лицензию, позволяющую выйти из ценных бумаг СПБ биржи до 31 января 2024 года. При этом, как отмечает биржа, во время переговоров американские контрагенты и контрагенты, имеющие связь с США (U.S. nexus), заявили, что они не готовы руководствоваться этой генеральной лицензией. По их мнению, эта лицензия не охватывает операции по выводу активов участников торгов и их клиентов, поэтому разблокировка активов, учитываемых указанными контрагентами, невозможна без дополнительных разъяснений OFAC.

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