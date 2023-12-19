ФАС может исключить «Яндекс» из моратория на проверки бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России задумалась об исключении компании «Яндекс» из постановления о моратории на проверки бизнеса. Работа в этом направлении уже ведется, заявил глава службы Максим Шаскольский, передает РИА Новости.

ФАС может исключить «Яндекс» из моратория на проверки бизнеса
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По его словам, сейчас власти продолжают работу над тем, чтобы исключить и Wildberries из соответствующего постановления.

В ФАС отметили, что сотрудники Wildberries выражают недовольство из-за условий договора, установленной комиссии, процесса расторжения сотрудничества, порядка заключения от потребителей. Подчеркивается, что жалобы поступают и от клиентов «Яндекс Такси» — их не устраивают цены на поездки, разные условия. Жалуются на условия работы также водители, добавили в ведомстве.

Путин выступил за продление моратория на проверки бизнеса

Шаскольский указал на неготовность компаний обсуждать жалобы в режиме проверки. Он сообщил об отправлении службой обращений по всем вопросам, которые поступают от потребителей, для дальнейшего обсуждения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продлении моратория на проверки бизнеса. Так, по его словам, его пролонгировали до конца 2024 года по поручению президента России Владимира Путина.

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