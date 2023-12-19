Казахстан и РФ обсудили объем перевозок по коридору Север — Юг до 2030 года

Представители РЖД и компании "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) обсудили на встрече в Москве объемы перевозок по транспортному коридору Север — Юг. Об этом сообщается на сайте КТЖ. В 2023 году объем грузовых перевозок между Казахстаном и Россией увеличился на 5,4%, составив более 83,8 млн тонн. Как рассказали в КТЖ, стороны подвели итоги совместной работы в 2023 году, обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и логистики, а также перспективы увеличения объемов перевозок и повышения эффективности работы межгосударственных стыковых пунктов. Ключевой темой встречи стали основные направления развития транспортных коридоров, проходящих по территории РФ и Казахстана, согласование объемов перевозок по восточному маршруту международного транспортного коридора Север-Юг до 2030 года, подчеркнули в компании. РЖД и КТЖ договорились увеличить объем перевозок из Казахстана в РФ и обратно по электронным накладным. 7 декабря в РЖД опровергли информацию об утечке в сеть их базы данных пассажиров.