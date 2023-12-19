«Абрау-Дюрсо» договорилась с «Магнитом» о выпуске конфет
ГК «Абрау-Дюрсо» договорилась о выпуске на мощностях сети «Магнит» шоколадных конфет. Линейка «Абрау-Дюрсо Sparkling Truffle» будет включать несколько позиций с разными вкусами. Продавать их партнёры собираются эксклюзивно в магазинах «Магнита» и в бутиках «Абрау-Дюрсо». Об этом сообщает «Коммерсант».
Кондитерская фабрика сети «Магнит» уже запустила производство шоколадных трюфелей с игристым вином в сотрудничестве с ГК «Абрау-Дюрсо». В «Магните» отметили, что проект стал первым опытом партнёрства с крупным брендом в собственном производстве. В сети планируют и дальше экспериментировать на собственных фабриках.
Руководитель WineRetail Александр Ставцев говорит, что у «Абрау-Дюрсо» один самых сильных брендов на российском рынке игристых вин, который компания старается развивать в разных категориях. Запуск проекта с «Магнитом» может поддержать продажи вина компании.
При этом на существенную долю кондитерского рынка партнерам рассчитывать не стоит, полагают эксперты. Ранее производители шоколада в России начали уведомлять ритейлеров о росте цен на продукцию. Оптовые цены на какао-бобы выросли до рекордного за последние 12 лет уровня.