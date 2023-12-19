Стал известен покупатель заводов Bosch в России

В настоящее время немецкий производитель бытовой техники и электроники Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом. Покупателем выступит турецкий инвестиционный фонд Can Holding, «Коммерсантъ» со ссылкой на учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова.

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До недавнего времени одним из главных претендентов на покупку российских активов немецкого концерна выступал китайский производитель бытовой техники Hisense. Однако руководство азиатской компании приняло решение выйти из переговоров после того, как Can Holding «предложил вдвое больше», уточнил Гусейнов.

Он также добавил, что Bosch уволил 30 оставшихся в России менеджеров, которые занимались продажей техники местным ретейлерам. По словам другого собеседника газеты, уволенные сотрудники «частично курировали параллельные поставки».

Как заявил один из источников, Bosch «был готов расстаться с заводом за 20 миллионов долларов, однако турецкий фонд предложил даже больше». Сейчас сделка проходит процедуру одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). После завершения соглашения Bosch полностью уйдет с российского рынка, заключили источники.

Bosch приостановил производство на российских предприятиях весной 2022 года на фоне сообщений о том, что продукция немецкого концерна могла использоваться в «негражданских» целях. Всего в РФ у компании было семь производств. Помимо заводов в Ленинградской области компания владела предприятиями в Саратовской области, где производились электроинструменты, автокомпоненты, отопительное оборудование и радиаторы, и в Самарской (автозапчасти). Заводы в Энгельсе в апреле купил холдинг S8 Capital, а покупателем ООО «Роберт Бош Самара» выступил ФГУМ «НАМИ».