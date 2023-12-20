ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов в медицинские и бюджетные учреждения на сумму более 1,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Торги проходили для нужд бюджетных, медицинских и других социальных учреждений города Москвы, Московской и Калужской областей, - отметили в службе. - Антимонопольная служба признала ООО "Веста" и ООО "АСТ Сервис" нарушившими антимонопольное законодательство".

В ФАС сообщили, что компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах на поставку продуктов питания, в том числе входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

"Организации в заявках на участие в конкурсах представляли заключенные между собой одинаковые договоры поставки, отличающиеся лишь в цене. Это позволило компаниям получить максимальный балл по результатам оценки заявок и впоследствии заключить государственные контракты с минимальным снижением", - сообщает ФАС.

По данным антимонопольного ведомства, в ходе рассмотрения дела один из ответчиков направил в службу заявление о признании своей вины, в связи с чем был освобожден от административной ответственности.